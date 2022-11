Quando Giorgia Meloni le suonava a Macron. La musica per i francesi falsi e arroganti vale soprattutto oggi per il caso migranti

A Macron, che oggi definisce «disumano» il comportamento dell'Italia con i migranti, Meloni ricordava, ad "Atreju 2018", quattro anni fa quindi, le ragioni per cui la Francia non può fare la morale a nessuno: una lezione efficace che vale maggiormente oggi, con il caso migranti, pronunciata con parole chiarissime, che oggi la Meloni avrebbe tanta voglia di ribadire, se il lessico ingessato della carica istituzionale che ricopre non glielo impedisse.