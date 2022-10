La grande bugia Pfizer su cui il governo Draghi ha costruito la persecuzione di milioni di italiani. Meloni manterrà la promessa di un'inchiesta sulla gestione della pandemia?

Su questa grande bugia il governo Draghi ha edificato le sue misure restrittive, come il green pass obbligatorio, e le sue persecuzioni a milioni di italiani, come l'obbligo di vaccinarsi agli ultra 50enni per andare a lavoro. Ma in Italia nessuno ne parla. Giorgia Meloni manterrà la promessa fatta in campagna elettorale di una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia?