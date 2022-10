Povertà e pace: le bandiere di Conte nell'opposizione «dura e intransigente» alla Meloni

La difesa del reddito di cittadinanza: "Non è pensabile cancellare uno strumento di sostegno alle famiglie che non ce la fanno più mentre aumentano le bollette del 60%". Sulla guerra in Ucraina: è "inaccettabile che la parola pace sia espunta da ogni discorso ormai. L'Ue deve farsi promotrice di una urgente Conferenza internazionale di Pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e il pieno coinvolgimento del Vaticano".