Meloni più guerrafondaia di Biden su Taiwan, la Cina l'avverte: «Non tollereremo interferenze»

Intervistata dalla Cna, l'agenzia di Taiwan, la leader di Fratelli d'Italia annuncia che, con un governo di centrodestra, "e' certo che Taiwan sara' una questione fondamentale per l'Italia". Quindi definisce "inaccettabili" le minacce della Cina. Molto dura la reazione di Pechino, che esprime "forte malcontento" per le parole di Giorgia Meloni. "Gli affari di Taiwan - dice il portavoce di Pechino - sono puramente affari interni della Cina e non tollerano interferenze esterne"