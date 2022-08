Chi ha scritto le regole Covid per il rientro a scuola non ha Crusca in testa, l'Accademia boccia Ministeri e Regioni: "Pessimo burocratese"

"Il 5 agosto 2022 - ricorda Incipit - sono state diramate, senza firma, ma con i loghi dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, le 'Indicazioni strategiche ad interim per la preparedness e readiness ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022-2023)'. Già il titolo di questo documento, con i termini tecnici preparedness e readiness, sconosciuti alla quasi totalità degli italiani e di non facile interpretazione anche ricorrendo a dizionari inglesi, uniti al latinismo burocratico ad interim (con probabile allusione al fatto che si tratta di norme provvisorie, suscettibili di modifica), mostra un atteggiamento assolutamente refrattario alla buona comunicazione (per tacere, inoltre, del pesante 'burocratese' della frase ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico)".