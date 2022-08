Via alle parlamentarie per scegliere i candidati del M5S, Conte blinda i suoi "magnifici" 15

Sono 15 le persone che Conte chiede agli iscritti pentastellati di approvare in blocco per essere inseriti in posti a quasti certa elezione nelle liste di candidature al Parlamento. Ci sono il ministro uscente Stefano Patuanelli, i quattro vicepresidenti in carica Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde e Mario Turco, la ex Sindaca di Torino Chiara Appendino, i capogruppo a Montecitorio e Palazzo Madama, Francesco Silvestri e Maria Domenica Castellone e l'ex capogruppo Ettore Licheri, gli ex Procuratori Antimafia, in passato alla guida, l'uno della Procura di Napoli prima e della Dna poi e l'altro della Procura Generale di Palermo, Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato