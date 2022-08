Elezioni, tra gli auto-candidati del M5S è caccia agli infiltrati: soprattutto i sabotatori di Di Maio

Sotto la lente di ingrandimento ci sarebbero persone legate in qualche modo alla galassia di Luigi Di Maio. Il rischio di aprire le liste a dei 'cavalli di Troia' è particolarmente alto. "In molti casi - afferma un parlamentare che sta lavorando alla scrematura delle candidature - ci troviamo di fronte a perfetti sconosciuti che non hanno mai frequentato la comunità 5 Stelle. Non sappiamo chi siano, è una 'lotteria"-