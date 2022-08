Elezioni, via la corsa dei simboli: oltre 50, "Poeti d'Azione" e "Follia" compresi

La presentazione dei simboli al Viminale e' una cosa seria, ma non manca il 'colore' di presentatori che mai arriveranno sulle schede elettorali, causa mancanza di firme. Probabilmente questo sara' il caso del partito 'Follia creativa' di Giuseppe Cirillo oppure del 'Movimento internazionale Naturalismo' di Gabriele Nappi che mette l'effigie del gatto nel contrassegno. I 'Free' di Marco Lusetti scelgono un uomo stilizzato che prende a calci la testa di Pinocchio.. Adinolfi e l'ex Casapound Di Stefano sono 'No green pass'. Non mancano i 'doppioni': ci sono due scudi scrociati oltre all'Udc; due Pli; due 'Sud chiama Nord' uno con Cateno De Luca, l'altro con Giarrusso; un Partito comunista italiano e un Partito comunista dei Lavoratori