C'è la data delle elezioni in Italia: si vota il 25 settembre prossimo. Draghi: «Rimettiamoci al lavoro»

"Dobbiamo far fronte alle emergenze legate alla pandemia, alla guerra in Ucraina, all'inflazione e al costo dell'energia. Dobbiamo portare avanti l'implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - anche per favorire il lavoro del Governo che ci succederà". Cosi' il premier Mario Draghi nel saluto introduttivo in apertura del consiglio dei ministri.