Draghi si crede il padreterno e chiede la sottomissione di tutti per andare avanti

"Ha blaterato di responsabilità per giustificare il suo attaccamento alla poltrona, ci dispiace si sia pentito perché l'unico gesto di responsabilità in diciassette mesi lo aveva fatto nel presentare le sue dimissioni al Capo dello Stato. Di questo discorso autoreferenziale e arrogante restano impresse le parole di rivendicazione delle politiche guerrafondaie che ci stanno trascinando inesorabilmente in una crisi economica e sociale con pochi precedenti", attaccando i parlamentari di "Alternativa"