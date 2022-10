Cambiamento climatico, Pederzolli (Federbim): "Today not tommorrow, testimonianze di quello che sta accadendo ai nostri territori"

“La siccità di questa estate è stato l’ennesimo campanello d’allarme per il nostro Paese. La crisi idrica è solo uno dei tanti sintomi degli effetti del cambiamento climatico che sta colpendo l’Italia e l’intero pianeta. Come FederBIM ci spendiamo da anni per la tutela del territorio montano e proprio per questo abbiamo deciso, insieme ai Consorzi BIM, di lanciare questa campagna”. Così dichiara in una nota Gianfranco Pederzolli - Presidente della FederBIM, Federazione che rappresenta 68 Consorzi di Bacino Imbrifero Montano e oltre 2.200 comuni montani - in merito alla campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Federazione stessa. “La fotografia ha il potere di testimoniare, coinvolgere e, talvolta di scioccare . In accordo con i nostri consociati, abbiamo deciso quindi di avvalerci della potenza di questo mezzo per mostrare i cambiamenti avvenuti nei territori montani a seguito degli effetti dei cambiamenti climatici di questi ultimi anni. Today not tommorrow è il nome che abbiamo deciso di utilizzare per la nostra campagna. Tutelare il nostro pianeta - prosegue il Presidente Gianfranco Pederzolli - Spetta a tutti noi, e in particolar modo ai governi di tutto il mondo, vanno prese decisioni concrete ora, per garantire la sicurezza delle persone e la tutela dei territori. Oggi più che mai – conclude Pederzolli -saremo impegnati, con tutti i Consorzi BIM, nel sostenere e tutelare i cittadini e i territori montani continuando a promuovere progetti a supporto della transizione ecologica tramite comunità energetiche, Green Communities e riserve della biosfera”.