Ucdl in Emilia-Romagna: ecco i candidati per le elezioni politiche del 25 settembre.

La Portavoce Valentina Rigano ha condotto la mattinata sottolineando che UCDL, insieme al Partito Animalista e 10 volte meglio, ha redatto un programma onnicomprensivo che tocca principalmente i temi legati alla sanità, ma anche le tematiche riguardanti la giustizia, l’istruzione, i giovani, l’energia nonché i problemi legati al sistema democratico che, tra le altre, hanno impedito alla lista di potersi presentare in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

Prendendo la parola, l’Avvocato Grimaldi si è soffermato in particolare proprio su questa tematica. “Lotteremo con tutte le forze per poter dire la nostra nella prossima tornata elettorale – ha dichiarato l’Avvocato Grimaldi. L’ammissione delle liste in alcune regioni e l’estromissione in altre, dove era stato allegato il medesimo motivo di esonero, non fa altro che accrescere il bisogno di nuove voci politiche che restituiscano trasparenza e chiarezza a questo Paese. La norma, in tal modo, ha favorito, con questa lettura, solo 3 partiti di governo che non avevano i due gruppi in entrambe le camere ad inizio legislatura, motivo per cui abbiamo depositato dei ricorsi d’urgenza, confidando in una decisione equilibrata ed inequivocabile del Tribunale, con un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata”.

Sono poi intervenuti il medico cardiologo prof. Alessandro Capucci, l’avvocato Melissa Montanari e la libera professionista Alessandra Carobbi candidati al Senato della Repubblica, nonché l’ingegnere aereonautico Paolo Venturi, il medico e odontoiatra Rosario Brancati, la dottoressa Barbara Ferraina, l’avv. Melissa Montanari e l’agente di assicurazioni Michele Chiusoli candidati nei collegi uninominali e plurinominali della Camera dei Deputati.