Energia, la Federbim si unisce all’appello di Next

“Federbim si unisce all’appello lanciato da NEXT, Nuova Economia per Tutti, a non fermare il processo attuativo delle Comunità energetiche. Come sostenuto più volte, fermarsi non è un lusso che possiamo concederci”, lo dichiara in una nota Gianfranco Pederzolli, Presidente di Federbim (la Federazione che rappresenta 68 Consorzi di Bacino Imbrifero Montano e oltre 2.200 comuni montani), e aggiunge: “I nostri Consorzi BIM, da sempre protagonisti in tutto il Paese nella promozione delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e della qualità ambientale in una nuova e moderna interpretazione del ruolo che la legge istitutiva assegna loro, si apprestano a fare un salto di qualità in questo senso, ma reclamano un sistema regolatorio forte, completo e tempestivo a supporto della transizione ecologica” conclude il Presidente.