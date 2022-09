Valeria Valente plaude alle iniziative pugliesi per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne.

"Bene l'appello dei centri antiviolenza e delle associazioni pugliesi, di cui conosciamo lo straordinario lavoro sul campo, appello che mette a fuoco le criticità che ancora caratterizzano il sistema antiviolenza italiano e chiede impegni concreti. Il Partito Democratico è pronto a fare la sua parte e a proseguire quanto avviato esattamente nel solco delle richieste avanzate - in Parlamento e a livello regionale - perché la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne siano ancora affrontati nella prossima legislatura con interventi e politiche strutturali". Così una nota del PD PUGLIA. "Il programma elettorale del Partito Democratico, con nostro grande orgoglio e soddisfazione, ha fatto proprie molte delle raccomandazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio", sottolinea la Senatrice Valeria Valente (PD), che presiede la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nella scorsa legislatura ed è ora candidata al Senato in Puglia e a Napoli. "Torneremo a presentare i Ddl che scelte irresponsabili hanno impedito di approvare chiudendo anticipatamente la legislatura, a cominciare da quello sulle misure cautelari, il braccialetto elettronico, quella sul consenso (che se non c'è qualifica atto sessuale come stupro), le molestie sessuali nei rapporti di lavoro e di studio ", aggiunge la senatrice. Il Partito Democratico "è pronto a mettere la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne al cuore di politiche strutturali, incardinate sulla piena attuazione della Convenzione di Istanbul con i suoi 4 pilastri - Prevenzione, Protezione delle vittime, Punizione degli autori, e Politiche. Proprio come chiedono le organizzazioni firmatarie dell'appello", conclude la nota.