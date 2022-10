Ursula von der Leyen ufficialmente indagata dalla Procura europea per le trattative private con Pfizer nell'acquisto dei vaccini per l'intera Europa

Da oltre un anno la presunta gestione non trasparente delle trattative sull'acquisto di vaccini anti-Covid svolte da parte della Commissione europea per conto degli Stati membri ha fatto sorgere diversi interrogativi, in particolare sulle conversazioni via sms e chiamate avvenute tra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla.