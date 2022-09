Elisabetta non c'è più

Alla morte della regina Elisabetta II, scatta l'operazione 'London Bridge' che pianifica in dettaglio come dovranno procedere la famiglia reale, le istituzioni, il corpo diplomatico, le forze armate e persino la Bbc. Salita sul trono a soli 25 anni dopo l'improvvisa morte del padre, il 6 febbraio del 1952, da allora la sua vita è stata un tutt'uno con il ruolo, scegliendo il silenzio su sentimenti e vita privata e facendo invece di discrezione, senso del dovere e stabilità il suo segno di riconoscimento, anche nei momenti in cui alcuni scandali hanno fatto tremare la corona.