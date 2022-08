Nuova scoperta a Pompei, ecco come viveva il ceto medio

La vita immobile di Pompei riaffiora alla luce, con gli ultimi istanti di vita 'fotografati' negli arredi sconquassati dall'eruzione del 79 d.C. Si tratta in particolare di piatti, vasi, anfore, oggetti in vetro e terracotta lasciati in bauli e armadi, abbandonati frettolosamente durante la catastrofe e recuperati oggi con gli strumenti dello scavo stratigrafico.