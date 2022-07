Da protagonisti da parete a protagonisti sul palco: i giovani di Pompei volano al Giffoni Film Festival

"Ero appena arrivato come direttore a Pompei e vedevo arrivare visitatori e turisti da tutti il mondo, ma il confine del parco divideva tutto questo splendore e questa bellezza dal suo territorio. Gli invisibili erano gli abitanti del posto" dice Gabriel Zuchtriegel, creando un progetto del tutto innovativo per aiutare i ragazzi a riprendere quello che paradossalmente Pompei ha tolto loro: il valore di essere. È così che porta in scena una versione riadattata di "Uccelli" di Aristofane che diventa poi un documentario presentato con orgoglio al Giffoni