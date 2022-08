Fulmini killer: 2 morti e un ferito grave in 48 ore, l'ultimo in Abruzzo. Colpiscono più gli uomini, ecco come sfuggirli

Ma quali sono le attivita' piu' pericolose da svolgere mentre imperversa un temporale? Lavorare o giocare in terreni aperti; navigare, pescare e nuotare; lavorare con attrezzi agricoli; giocare a golf; parlare al telefono; riparare o usare apparecchiature elettriche. E come bisogna comportarsi in caso di temporale? Bisogna innanzitutto tenere presente che le strutture appuntite come alberi, torri e tralicci e piu' in generale ogni oggetto che si trovi a un'altezza maggiore rispetto all'area circostante hanno piu' probabilita' di essere colpiti. Nemmeno in casa si e' completamente al sicuro