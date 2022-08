La Johnson and Johnson ritira il suo talco assassino per bambini, a base di amianto

Quasi 40.000 cause in tutto il mondo, di cui circa la meta' negli Stati Uniti. Storie drammatiche, soprattutto di donne che hanno accusato la compagnia di essersi ammalate di cancro dopo aver usato la celebre polvere profumata per lunghi periodi. A giugno dell'anno scorso la Corte Suprema americana ha stabilito che il colosso farmaceutico deve pagare 2,1 miliardi di dollari di danni a 20 donne che sostengono di aver sviluppato un cancro alle ovaie in seguito alla presenza di amianto nel suo talco.